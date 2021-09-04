Sel felaketi yaşanan Giresun yeni vizyon kazanıyor
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Sel felaketi yaşanan Giresun yeni vizyon kazanıyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Güncel

Sel felaketi yaşanan Giresun yeni vizyon kazanıyor Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında sel afetinin yaşandığı Doğankent'te yapılan afet konutları ve kentsel dönüşüm projesi ilçeye yeni bir görüntü kazandırdı Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde Dereli ilçesinden sonra en...

Sel felaketi yaşanan Giresun yeni vizyon kazanıyor

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında sel afetinin yaşandığı Doğankent'te yapılan afet konutları ve kentsel dönüşüm projesi ilçeye yeni bir görüntü kazandırdı

GİRESUN - Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde Dereli ilçesinden sonra en çok zarar gören Doğankent ilçesindeki afet evleri ve kentsel dönüşüm projesiyle yapılan 156 konut ve 70 dükkanın eylül ayı içerisinde teslim edilmeye başlanacağı belirtildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın beraberinde bulunan Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden'le beraber ir yıl önce meydana gelen sel afeti sonrasında zarar gören ve tehlike arz eden binaların yıkımıyla başlatılan afet konutları ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Kadir Aydın yaptığı açıklamada, 156 konut ve 70 dükkanın eylül ayı içerisinde teslim edilmeye başlanacağını, bazı kamu binalarının yapımı için de ihale aşamasına gelindiğini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla ilçenin yeni bir vizyona kavuşacağını kaydeden Milletvekili Aydın, "Giresun'da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan sel afetinde Dereli'den sonra en çok hasar gören Doğankent ilçesinde hasarlı ve riskli binaların yıkımıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesinde 156 konut ve 70 dükkan inşaatında sona yaklaşıldı. Eylül ayı içerisinde kademeli olarak anahtar teslim ev ve dükkanlar sahiplerine teslim edilmeye başlanacaktır. Örnek daireleri gezip incelediğimizde gördük, yapılan proje olsun, kullanılan malzeme olsun dört dörtlük yapılmış. Biz bu projeye aynı zamanda vizyon projesi olarak bakıyoruz. Bu proje bittiğinde, yine kaymakamlık, okul binaları, gençlik merkezi, spor tesisi gibi kamu binalarında ihale aşamasına geldik. Bunlar tamamlandığında ilçemizin kaderi değişecek bir başka vizyon kazanmış olacaktır. Projenin birinci etabı anahtar teslim ay sonu itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Altyapısıyla, doğalgazıyla gerçekten afetten önce Doğanket'in hayal edemeyeceği yatırımların hızlandırılmış şekilde ilçemize geldiğini görmek bizleri de mutlu etmektedir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün ilgili bakanlıklar, bizler afetin izlerini çok kısa zamanda silmeye çalıştık ve üstesinden gelindiğini halkımız takdir ediyor olması en büyük mutluluk kaynağımızdır" dedi.

Sel felaketi yaşanan Giresun yeni vizyon kazanıyor
Sel felaketi yaşanan Giresun yeni vizyon kazanıyor
Sel felaketi yaşanan Giresun yeni vizyon kazanıyor
Sel felaketi yaşanan Giresun yeni vizyon kazanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

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