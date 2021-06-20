Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu
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Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Güncel

Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu Nazilli'nin başta Bağcıllı Mahallesi olmak üzere pek çok noktasında afete neden olan yağışların ardından ilçe genelinde yaraları sarmak için kriz masası oluşturuldu.

Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu

AYDIN - Nazilli'nin başta Bağcıllı Mahallesi olmak üzere pek çok noktasında afete neden olan yağışların ardından ilçe genelinde yaraları sarmak için kriz masası oluşturuldu.

Sel haberini alan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlker, Bağcıllı Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle derelerin taştığını ve evlerin sular altında kaldığını dile getiren Mahalle Muhtarı Hasan Güler, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Parke taşları sökülen ve kullanılamaz hale gelen yollarda iş makinaları ile çalışma yapan ekipler, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara da yardım etti.

Meydana gelen zararın tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Başkan Kürşat Engin Özcan; "Küresel ısınma, iklim değişikliği, orman arazilerinin ziraate açılıp alanın tamamen temizlenmesi ve dikime geçilmesi ve bu aşamada erozyonun hiç düşünülmemesi ve set çekilmemiş olması neticesinde yaz aylarında meydana gelen yağışların da özelliği dikkate alındığında yağışlar afete dönüştü. 2 hafta önce Yeşil Mahalle'de benzer durumları yaşadık. Geniş bir menfezi ve rögarların hepsini kapatarak ilerleyen bir sel akıntısı oluyor. Ne kadar teknik imkanlar alırsanız alın, hem yereldeki vatandaşlarımızla hem de üreticilerimizle birlikte, kamu ve özelde birlikte hareket edebilirsek çözebileceğimiz bir husus. Geçen yıl Sailer Mahallemizde benzer durumu yaşamıştık. Yol kenarında biriktirilen odunların yağışla beraber dereye düşmesi ve menfezleri tıkaması sonucu taşkın olmuştu. Vatandaşlarımızın bu hususta çok dikkatli olmasını istiyoruz. Vekillerimizden de ricacı olduk. Daha öncesinden de hazırlık yaptıkları bir projeyi daha da hızlandırdılar. İnşallah bu meseleleri çözerek daha iyi günlere gideceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Aydın ilinin doğu bölgesindeki birçok mahallenin aşırı yağışlar nedeniyle maddi hasar yaşadığını dile getiren Başkan Özcan; "Bizler de hazır olarak bekliyorduk. Haberi alır almaz da buraya geldik. Kapanan yollarımızı açıyoruz. Büyükşehir belediyemiz, DSİ, valiliğimizin imkanları ve sayın kaymakamımızın önderliğinde vekilimizin de desteğiyle hep birlikte sorunları çözüyoruz. Gelmiş geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu
Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu
Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu
Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu
Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu
Sel felaketi sonrası Nazilli'de kriz masası oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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