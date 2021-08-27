Sel felaketi sonrası kayıp ihbarı yapılan 16 kişi didik didik aranıyor
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Sel felaketi sonrası kayıp ihbarı yapılan 16 kişi didik didik aranıyor

Sel felaketi sonrası kayıp ihbarı yapılan 16 kişi didik didik aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarıyla hem de kayıp ihbarı yapılan 16 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarıyla hem de kayıp ihbarı yapılan 16 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Şenpazar, Küre, Abana, Çatalzeytin, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü. Kastamonu genelinde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 71'e yükselirken, Sinop'ta 10, Bartın'da da 1 olmak üzere 82 kişi hayatını kaybetti.

Kayıp ihbarı yapılan 16 kişinin aranmasına devam ediliyor

Sel afetinden en çok zarar gören Bozkurt ilçesinde 10, Sinop'un Ayancık ilçesinde de 6 kayıp ihbarı yapılan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, sel afetinde Bozkurt ilçesinde bin 600'dan fazla aracın hasar gördüğü ve bu araçların yaklaşık 400'den fazlasının Ezine Çayı üzerinden Karadeniz'e sürüklendiği bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bir tarafta sonda çubukları, bir tarafta kadavra köpekleri, bir tarafta Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, bir taraftan da sualtı kadavra arama köpekleriyle kayıp olan vatandaşların bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Karadan arama çalışmaları devam ederken bir taraftan da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karadeniz'de arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bartın'dan Ordu'ya kadar Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Karadeniz üzerinden özellikle kıyı bölgelerinde kayıp vatandaşlara ait bir iz bulabilmek için arama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Köpek Unsuru ile Kayseri, Kastamonu, İzmir, İstanbul, Ankara İl Jandarma Komutanlıkları Arama Kurtarma Kadavra Köpek Unsurları, JAKEM Komutanlığı Arama Kurtarma Köpek Unsurları, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile 2 adet Sualtı Arama Kurtarma Kadavra Köpek Unsurları, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi, farklı illerden gelen kadavra ve köpek arama unsurları ekipleri katıldı.

"20 bin kamyon daha çamur taşınacak"

Öte yandan ekipler ilçenin yaralarını sarabilmek için gece gündüz çalışıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ilçede temizlik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da 6 bin 236 personel, 813 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 4 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 785 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 34 bobcat, 16 itfaiye aracı, 11 cenaze aracı, 34 bot ve 81 motopomp, 3 dalgıç pompa, 31 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta. 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, ayrıca 20 bin kamyon daha çamurun taşınacağını açıkladı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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