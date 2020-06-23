Sel felaketi Manisa'yı vurdu
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Sel felaketi Manisa'yı vurdu

Sel felaketi Manisa'yı vurdu Sel suları otomobili sürükledi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa için yapılan kuvvetli yağış uyarısı Saruhanlı ilçesinde sele dönüştü.

23.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:25

Sel felaketi Manisa'yı vurdu

Sel suları otomobili sürükledi

MANİSA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa için yapılan kuvvetli yağış uyarısı Saruhanlı ilçesinde sele dönüştü. Büyükbelen Mahallesinde etkili olan sel sonrası çok sayıda araç hasar görürken çok sayıda hayvan da telef oldu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yarım saat içinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden olurken sel suları çok sayıda hayvanın telef olmasına araçların da zarar görmesine neden oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

Sel felaketi Manisa'yı vurdu

Kaynak: İHA

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