Sel faciasında ölen anne çocuklarının sorumluları bulunamadı
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Sel faciasında ölen anne çocuklarının sorumluları bulunamadı

Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce şiddetli yağışların neden olduğu selde evlerinde boğularak hayatını kaybeden anne ile 2 çocuğunun ölümüyle ilgili sorumluların bulunması için ailesi yetkililere çağrıda bulundu.

Sel faciasında ölen anne çocuklarının sorumluları bulunamadı
12.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:36

Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce şiddetli yağışların neden olduğu selde evlerinde boğularak hayatını kaybeden anne ile 2 çocuğunun ölümüyle ilgili sorumluların bulunması için ailesi yetkililere çağrıda bulundu.

13 Haziran 2018 tarihinde Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın kaldırım seviyesindeki girişinde yer alan eve sel suları dolmuş, evde bulunan anne Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt (10) ve Ali Osman (4) sel sularında boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi. Facianın ardından olay yerinde yapılan incelemede, sel sularının evin arka kısmındaki istinat duvarında birikerek penceresinden girdiği belirlenmişti.

Olaydan 2 yıl sonra İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Fatma Uşak'ın ağabeyi Arif Kırıcı, olaydan sonra herhangi bir çalışmanın yapılmadığını ve sel ihmalindeki sorumluların bulunmasını istedi. Kırıcı, "İki yıl önce yaşanan sel felaketi sonrasında enişte bey bizi aradı ve evinin su bastığını söyledi. Biz olay yerine geldiğimizde her yer harabeye dönmüş, kız kardeşim ve çocukları hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili biz, kurumlardan ve yetkililerden hiçbir şekilde bilgi edinemiyoruz. Benim kız kardeşim ve çocuklarının ölümü sıradan değil. Kız kardeşimin yaşadıkları ev dere yatağında olduğu için daha önce önlem alınması gerekiyordu. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, suçluların bulunmasını istiyoruz. Şu anda bu ev boş ve yıkım olacak dediler ama herhangi bir çalışma yok" diye konuştu.

İki çocuğuyla can veren anne Fatma Uşak'ın annesi Hürü Kırıcı ise sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Olay anında evin arkasında bulunan okul inşaatının istinat duvarının suyu tuttuğunu ve ölümlerin yaşandığını iddia eden Kırıcı, "O anda bize bir telefon geldi evin sel aldığını öğrendik. Daha sonra biz gittiğimizde herkes ölmüş zaten. Yan taraftaki okulu yıkıp yapmadılar ve tedbiri almayınca benim kızım ve torunlarım öldü. Ben hiçbir şey istemiyorum, sorumlulara ceza verilsin istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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