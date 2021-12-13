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Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef olduEDİRNE Edirne'nin Enez ilçesinde sel sularının şiddetine dayanamayan ahırın duvarları yıkıldı.

EDİRNE (İHA) - Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

EDİRNE Edirne'nin Enez ilçesinde sel sularının şiddetine dayanamayan ahırın duvarları yıkıldı. Ahırda bulunan onlarca hayvan telef oldu.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Küçükevren köyünde şiddetli sağanak taşkınları da beraberinde getirdi. Şiddet yağış nedeniyle köy yolları adeta dereye döndü. Sel sularının şiddetine dayanamayan ahırın duvarları yıkılınca ahırda bulunan 70 tavuk, 14 kuzu ve 1 koyun telef oldu.

Hayvanların sahibi Batuhan Gürkan, "Şiddetli yağış nedeniyle duvarlar olduğu gibi yıkıldı. Nasıl oldu anlamadım. Ahırda bulunan çok sayıda hayvan telef oldu" dedi.

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

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