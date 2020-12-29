Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı

29.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:16
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı

Son dakika haberlerine göre Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı Akşam yaşanan hortum ve selin bıraktığı hasar gündüz ortaya çıktı Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur dolu ve hortum Kumluca ilçesinde seralarda hasara neden oldu.

Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı

Akşam yaşanan hortum ve selin bıraktığı hasar gündüz ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur dolu ve hortum Kumluca ilçesinde seralarda hasara neden oldu. Kumluca İlçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde hortum seraları yıktı. Bazı seralarında plastik örtülerini yırttı. Gece yaşanan olayın hasarı gündüz ortaya çıktı.

Sarıcasu Mahallesinde ise aşırı yağıştan oluşan sel dağlardan getirdiği taş ve toprakları seraların içine biriktirdi. Sarıcasu Mahallesinde dolu bazı seraların içine kadar girerek dolu yığınları oluşturdu. Sarıcasu Mahallesinde sel suları içinden geçen seraların içindeki ürünler zarar gördü. Afetten zarar gören çiftçiler, bu şekilde yağışı daha önce hiç görmediklerini, canlarını zor kurtardıklarını söylediler.

Recep Özdeş, yağmurla beraber dolu ve fırtınanın geldiğini ve selin seranın içinden geçtiğini söylerken, Salih Karatekin (66), " Bu yaşa kadar böyle bir şey görmedim. Göz gözü görmüyordu. Görüş derecesi 1 metreye kadar indi. Metrekareye 100 - 150 kilogram yağmur yağdı. Sel, dolu ile birlikte geldi " dedi.

Üretici Cemali Bilkay, fırtına ve yağmurun akşam ezanından önce bölgeyi vurduğunu belirterek çok şiddetli olduğunu ve göz gözü görmediğini kaydetti.

Selin dağdaki taşı toprağı seranın içine doldurduğunu söyleyen Bilkay, gördüğü manzarayla ilk kez karşılaştığını ifade etti.

Kapıya naylon (plastikÖrtü) topunu koymasaydık, kurtulamayacaktık

Döne Bilkay 35 ise canlarını kurtardıklarına şükrettiklerini belirterek evde mahsur kaldıklarını anlattı. Bilkay, " Gidecek yer bulamadık çocuğum ağlamaya başladı. Arabaya binelim dedik binemedik. Kaçacak yer aradık" dedi.

Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı
Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN SARIKAYALI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mehmet Nuri Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Domagoj Vida Güven Yalçın Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:16:55. #1.14#
title