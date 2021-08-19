SEL BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜREN TIR, FRENLERİ PATLAYINCA DEVRİLDİ
Bursa'dan sel bölgesi Sinop Ayancık'a gıda yardımı götüren TIR, Kastamonu Ayancık'a bağlı Bakırlızade köyü yakınında frenlerin patlaması sonucu kaza yaptı.
Bursa'dan sel bölgesi Sinop Ayancık'a gıda yardımı götüren TIR, Kastamonu Ayancık'a bağlı Bakırlızade köyü yakınında frenlerin patlaması sonucu kaza yaptı. TIR'ın kabinine sıkışan şoförü, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kurtardı. Yaralı şoför, ambulansla Ayancık devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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KASTAMONU (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı