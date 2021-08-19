SEL BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜREN TIR, FRENLERİ PATLAYINCA DEVRİLDİ
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SEL BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜREN TIR, FRENLERİ PATLAYINCA DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'dan sel bölgesi Sinop Ayancık'a gıda yardımı götüren TIR, Kastamonu Ayancık'a bağlı Bakırlızade köyü yakınında frenlerin patlaması sonucu kaza yaptı.

Bursa'dan sel bölgesi Sinop Ayancık'a gıda yardımı götüren TIR, Kastamonu Ayancık'a bağlı Bakırlızade köyü yakınında frenlerin patlaması sonucu kaza yaptı. TIR'ın kabinine sıkışan şoförü, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kurtardı. Yaralı şoför, ambulansla Ayancık devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KASTAMONU (DHA)

SEL BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜREN TIR, FRENLERİ PATLAYINCA DEVRİLDİ
SEL BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜREN TIR, FRENLERİ PATLAYINCA DEVRİLDİ
SEL BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜREN TIR, FRENLERİ PATLAYINCA DEVRİLDİ
SEL BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜREN TIR, FRENLERİ PATLAYINCA DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SEL BÖLGESİNE YARDIM GÖTÜREN TIR, FRENLERİ PATLAYINCA DEVRİLDİ - Haberler
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