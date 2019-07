Sel bölgesine her gün bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor

DÜZCE - Kızılay, Düzce'de selin vurduğu köylerde her gün bin 500 kişiye sıcak yemek ve su ulaştırıyor.

Düzce'de yoğun sağanak yağış sonrasında sel, su başkanları ve heyelanların meydana geldiği Akçakoca ve Cumayeri ilçelerindeki mahalle ve köylerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Selin vurduğu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 2 çocuğun bulunması için çalışmalar sürdürülürken, bir yandan da onarım, temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Yaşanan sel felaketinin ilk gününden itibaren bölgeye gelerek vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için hizmet veren Kızılay ekipleri, vatandaşlara gıda ve su yardımında bulunuyor. Köylerde vatandaşlara su ulaştıran Kızılay, her gün bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtıyor. 3 öğün olarak verilen yemeklerden bölgede hizmet veren ekipler de faydalanabiliyor.

"Bin 500 kişilik yemek dağıtımımız devam ediyor "

Vatandaşlardan gelen talepleri anında karşıladıklarını söyleyen Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Bölge Müdür Vekili Murat Taşlı, "Afetin ilk gününden beri biz Kızılay olarak sahada görev yapmaya devam ediyoruz. Afetzedelerin ve görevli bulunan hizmet gruplarının beslenme hizmetini sağlamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Şu ana kadar sabah, öğlen ve akşam öğünlerinde bin 500 kişilik yemek dağıtımımız devam ediyor. Ayrıca köylerde ihtiyaç tespiti yaparak insanların su ihtiyaçlarını karşıladık. Bize gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahada hijyen ve gıda malzemesi taleplerimiz de oluyor. Onların da karşılanmasını sağlıyoruz. Şu anda bölgemizde 45 kişilik Ankara ekibi, Düzce Bölge Müdürlüğümüz, şube personeli ve gönüllülerimizle hareket ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA