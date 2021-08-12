Sel Bölgesine Araç ve Ekip Desteği Gönderdik

Amasya Belediyesi olarak, Kastamonu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Bozkurt ilçesine 1 adet itfaiye, 1 adet kamyon, 1 adet kazıyıcı yükleyici kepçe ve 1 adet TIR olmak üzere toplam 4 aracımızı destek için yola çıkardık.