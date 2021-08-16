Son dakika haber... Sel bölgesindeki enerji sorununun çözümü için şimdi de arazi aracı helikopterle taşındı

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Son dakika haberleri: Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen kırsal alanlarda enerji sorununun çözülmesi için bölgeye helikopterle arazi aracı taşındı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen kırsal alanlarda enerji sorununun çözülmesi için bölgeye helikopterle arazi aracı taşındı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) tarafından sel nedeniyle kara yolu ulaşımı sağlanamayan ve elektrik sıkıntısı yaşayan köylere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle jeneratörler gönderiliyor.

Helikopterle taşınan arazi aracıyla da jeneratörler ulaşılması zor noktalara götürülecek.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet bölgesinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Kırsal bölgelerde ulaşımın sağlanamadığı köyler olduğuna işaret eden Bora, "Yolları kapalı köylerimiz var. Buraların enerjisiz kalmaması için bu bölgelere havadan helikopter desteğiyle ekipler ve jeneratörler gönderiyoruz. Oradaki arkadaşlarımız orayı lokal olarak enerjilendiriyorlar." dedi.

Bora, her noktaya helikopterlerle ulaşılamadığını belirterek "Bugün bir de 4x4 ATV aracını helikopterle kırsal bölgelere indireceğiz. Orada helikopterle taşıdığımız jeneratörleri köylere, kırsal bölgelere dağıtıp tamamını enerjilendirmiş olacağız." diye konuştu.

Bunun geçici bir operasyon olduğunu söyleyen Bora, şunları kaydetti:

"Bunun yanında diğer kalıcı operasyonumuz yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıkılan direkler dikiliyor, hatlar yenileniyor. Ama bu süreyi kırsal bölgedeki vatandaşımızın enerjisiz geçirmemesi için böyle bir tedbir aldık. Çok fazla miktarda köy yolu hasar gördüğü için sadece jeneratör de değil aynı şekilde direklerimiz ekip ve ekipmanlarımız her şey şu an burada TSK ile jandarmayla da koordineli bir şekilde gerekli acil noktalara hava desteğiyle sağlanıyor. Bunun için hem Ulaştırma Bakanımız ve Enerji Bakanımız çok öncü ve destek oldular. Kırsaldaki vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için el birliğiyle faaliyet gösteriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı