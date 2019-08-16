Sel bölgesindeki çalışmalar yeniden başladı

16.08.2019 18:06

Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerde, Kurban Bayramı dolayısıyla ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından hayatın normalleşmesi ve yaraların sarılması amacıyla başlatılan ve Kurban Bayramı dolayısıyla ara verilen çalışmalar İl Özel İdaresi, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çevre belediyelerden gelen ekipler, çalışmalara başladı.

İş makineleri ve kamyonlarla bölgede çalışma yapan ekipler, dere yatağı temizleme ve çevre düzenleme faaliyetlerine ağırlık veriyor.

Acil yıkım kararı verilen 41 evden 26'sının yıkımını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, diğer evlerin yıkılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Selde evi zarar görenlerden Huriye Nefes (64), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi, 2 oğlu ve gelinleri ile sel gecesi Esmahanım Köyü'ndeki evlerinde olduklarını belirtti.

Çok zor bir gece yaşadıklarını aktaran Nefes, şöyle konuştu:

"Gece yarısı baktım çok su geliyor dereden, evdekilere kaçalım dedim. Karşı tarafa geçtik, gün ağırınca tekrar eve geldik. Evin bahçesindeki çitlerin olduğu yere kendimizi zor attık. Ben de sele kapılıyordum, 'Ben gidiyorum' dedim, oğlum bana yetişti."

"Resmen sel ile gidiyorduk" diyen Nefes, "Evden kaçamasak tamamdı. Çok şükür kurtulduk, çok korktuk. Hala korku yaşıyorum." dedi.

Kaynak: AA