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Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Van'ın Başkale ilçesinde selden zarar gören vatandaşlara beyaz eşya, ev ve mutfak gereçleri ile mobilya desteği yapıldı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde selden zarar gören vatandaşlara beyaz eşya, ev ve mutfak gereçleri ile mobilya desteği yapıldı.

Ahbap Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya ile selde tüm eşyaları sular altında kalan 29 ailenin beyaz eşya, mobilya ve mutfak gereçleri karşılandı. Başkale Kaymakamlığı ve belediyesi ekipleri, teslim aldıkları malzemeleri selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde belirlenen 29 aileye teslim etti.

Başkale Belediyesi, selzede ailelere yapılan yardımların ailelere ulaşmasını koordine ederek, aynı zamanda malzemelerin taşımaları noktasında yardımda bulundu. - VAN

Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

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