Sel bölgesindeki ailelere beyaz eşya ve mobilya desteği

Cide Dernekler Federasyonu, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden zarar gören vatandaşlara beyaz eşya ve mobilya desteğinde bulundu.

Cide Dernekler Federasyonu, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden zarar gören vatandaşlara beyaz eşya ve mobilya desteğinde bulundu.

Cide Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yılmaz öncülüğünde başlatılan "Kardeşlerimizle Beraberiz" kampanyası ile selde tüm eşyaları sular altında kalan 10 ailenin beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçları karşılandı.

Bu kapsamda toplanan yardım tırı, Cide Dernekler Federasyonu tarafından Bozkurt ilçesine getirilerek yetkililere teslim edildi. Ayrıca Cide Dernekler Federasyonu tarafından Cide Kaymakamlığınca belirlenen ihtiyaç sahibi kişiler için gıda ve temizlik malzemesi yardımı da yapıldı. Bunun yanı sıra Cide Dernekler Federasyonu, Cide İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de çocuklar için boyama ve test kitapları bıraktı.

Cide Dernekler Federasyonu, sel afetinin yaşandığı bir başka ilçe olan Şenpazar'da da selden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere para yardımında bulundu.

Ayrıca Cide Dernekler Federasyonu, Bozkurt'ta yaşayan ancak evlerini kaybedip Devrekani ilçesine yerleşen selzede vatandaşlara yapılan yardımlarda Devrekani ilçesine gidilerek bizzat buradaki ailelere teslim etti.

Cide Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Yılmaz, selzede ailelere yapılan yardımların ailelere ulaşmasını koordine ederek aynı zamanda ekiplere de taşımaları noktasında yardımda bulundu.

Yardımların bizzat ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz, "Bozkurt ilçemiz bu afetten en fazla etkilenen ilçemiz oldu. Burada yaşanan yüzyılın afetinde bizlerde Cide-Fed ailesi olarak destek olmak istedik, biz bunu ailelere nakit vermek yerine neye ihtiyaçları varsa onları tedarik etmek istedik. Ailelerimizle görüşerek eksiklerini tamamladık ve bugün buradayız. Tüm selzede ailelerimize bizzat istedikleri eşyalarını teslim ettik. Cide-Fed olarak çok huzur bulduğumuz ve mutlu olduğumuz bir kampanya oldu. Ben bu afette hayatını kaybeden tüm hemşerilerime rabbimden rahmet diliyor, yaralanan ve evlerini kaybedenlere geçmiş olsun diyorum. Rabbim böyle afetleri bizlere bir daha göstermesin" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı