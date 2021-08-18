Sel bölgesinde zarar gören hayvanlar böyle tedavi ediliyor
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Sel bölgesinde zarar gören hayvanlar böyle tedavi ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Güncel

Sel bölgesinde zarar gören hayvanlar böyle tedavi ediliyor Burada tedavi edilen canlar, yeni yuvalarına kavuşturuluyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde enkaz altında kalan veya selden zarar gören hayvanlar, bölgeye kurulan Afet Bölgesi Sokak ve Ev Hayvanları...

Sel bölgesinde zarar gören hayvanlar böyle tedavi ediliyor

Burada tedavi edilen canlar, yeni yuvalarına kavuşturuluyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde enkaz altında kalan veya selden zarar gören hayvanlar, bölgeye kurulan Afet Bölgesi Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi ediliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde bir çok ev ve iş yeri zarar gördü. Afet bölgesinde insanlar gibi pek çok hayvan da enkaz altında mahsur kaldı. Türkiye'nin dört bir yanından ekipler ve vatandaşlar, ilçede yaraların sarılması için çaba sarf ediyor. Bu kapsamda felaketin ilk anından itibaren harekete geçen Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bölgede zarar gören hayvanların tedavi ve rehabilitasyonu için Afet Bölgesi Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi'ni kurdu. Sel bölgesinde enkaz altında mahsur kalan, zarar gören hayvanlar bu üniteye getiriliyor. Her türlü hayvan için gece gündüz çalışan veteriner hekimleri, daha sonra hayvanları sahiplendirerek onlara yeni bir yuva kazandırıyor. Burada tedavi edilemeyecek hayvanlar ise, Kastamonu Belediyesi'ne ait bakım evine gönderiliyor. Ekipler ayrıca hayvanları tedavi etmekle kalmıyor, ayrıca enkaz bölgelerinde dolaşarak, buradaki hayvanlara da yem ulaştırıyor. Sel bölgesinde evlerindeki besledikleri hayvanlar için yem isteyen vatandaşlara da yem desteği sağlanıyor.

"Bu çok önemli bir hizmet"

Sel felaketini haber alır almaz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak Kastamonu Veteriner Hekimleri Odasıyla istişare ettiklerini ve bir an önce çalışmaya başladıklarını söyleyen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, "Yöredeki bütün meslektaşlarımız, özellikle selden zarar gören hayvanlarımıza müdahale için kolları sıvadılar, bölgeye intikal ettiler. Hem Kastamonu'daki serbest veteriner hekimleri arkadaşlarımız hem kamuda çalışanlar, ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzdeki ve Kastamonu Belediyesinde çalışan veteriner hekimler buraya intikal ettiler. Bugüne kadar da yüzlerce hayvan müdahale ettiklerini söylediler. Selden çok fazla zarar gören hayvanların olmadığını, zarar görenlerin en kısa zamanda bu geçici ünitede tedavi edildiğini, ileri bakım için Kastamonu Belediye Bakım Evi'ne ve serbest veteriner hekimi arkadaşlarımızın kliniklerine gönderiyorlar. Ben mahalli idareler birliğine, hem bizim veteriner hekimliği odasındaki arkadaşlarımıza hem Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın buradaki yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir hizmet, acil müdahale için kurulmuş. Buradaki çalışan veteriner hekimleri arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir gayretle ve fedakarca 7/24 burada hizmet veriyorlar" dedi.

"Birkaç gün bulunduğu evde mahsur kalmış"

Rehabilitasyon ünitesinde tedavi edilen kedinin selden zarar gördüğünü söyleyen Eroğlu, "Burada şu an bir kedimiz var, zarar görmüş. Birkaç gün bulunduğu evde mahsur kalmış. Buraya getirmişler, burada meslektaşlarımız müdahale etmişler, yavrusu da var. Bundan sonraki süreçte sahiplendirme ya da hangi işlem yapılacağını belediyeyle de görüşerek karar verecekler. Bu çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Hayvanları ücretsiz tedavi ediyorlar

Öte yandan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Müdürü Adnan Tot ve beraberindeki heyet, afet bölgesinde incelemelerde bulunarak, selzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu, kurdukları Afet Bölgesi Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi hakkında bilgi vererek hayvanları burada ücretsiz bir şekilde tedavi ettiklerini söyledi.

Sel bölgesinde zarar gören hayvanlar böyle tedavi ediliyor
Sel bölgesinde zarar gören hayvanlar böyle tedavi ediliyor
Sel bölgesinde zarar gören hayvanlar böyle tedavi ediliyor
Sel bölgesinde zarar gören hayvanlar böyle tedavi ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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