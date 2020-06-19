Sel bölgesinde yeniden yağmur başladı Sel bölgesinde yeniden yağmur başladı Gölyaka ilçesinde dağlardaki dere yataklarının ve sulama kanallarında meydana gelen su taşkınları sonucunda sular altında kalan Gölyaka İlçesi öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisinde kaldı.

Sel bölgesinde yeniden yağmur başladı

DÜZCE - Gölyaka ilçesinde dağlardaki dere yataklarının ve sulama kanallarında meydana gelen su taşkınları sonucunda sular altında kalan Gölyaka İlçesi öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisinde kaldı.

Düzce'nin Gölyaka İlçesi'nde Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında dağlardaki dere yatakları ve sulama kanaları taşmıştı. Taşan kanallardan ve dere yataklarındaki suların ilçe merkezine gelmesi sonucunda Gölyaka İlçe Merkezi'nde 3 mahalle sular altında kalmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen sel sularının etkili olduğu bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılırken, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış yeniden etkili oldu. Ekipler, yağmur nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

Kaynak: İHA