Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu
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Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu Kastamonu'nun Abana ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrasında yumuşayan toprak, heyelana sebep oldu.

Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrasında yumuşayan toprak, heyelana sebep oldu.

Olay, Kastamonu'nun Abana ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede dün gece etkili olan sağanak yağış sonrasında ormanlık alandan bir evin üzerine toprak kaydı. Yaşanan heyelanla birlikte bazı ağaçlar, evin çatısına düşerken, bazıları ise evin girişini tamamen kapattı. Heyelan sırasında evin girişinde kimsenin olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Bölgede bu tarz toprak kaymalarının önüne geçilebilmesi önlemler alınacağı öğrenilirken, sel sonrasında böyle bir heyelanın olması ise korkuttu.

Toprağın kaydığı bölgede yaşayan Celal Aksoy, "Ben evde gürültüyü duydum. Daha sonra ağaçların aşağıya doğru düşmesini gördüm. Balkondan evin üzerine düşen ağacı da gördüm. Akşam yağmur yağınca bunlar düşmüş. Buraya bir mühendis geldi, buranın toprağını inceledi ve 'Burası heyelan bölgesi' dedi" şeklinde konuştu.

Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu
Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu
Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu
Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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