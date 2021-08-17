Sel bölgesinde mahsur kalan köpekleri DKMP ekipleri kurtardı
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Sel bölgesinde mahsur kalan köpekleri DKMP ekipleri kurtardı

Sel bölgesinde mahsur kalan köpekleri DKMP ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde mahsur kalan bazı köpek yavrularına Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personeli ulaştı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde mahsur kalan bazı köpek yavrularına Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personeli ulaştı.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afetten hayvanlar da etkilendi.

DKMP Sinop Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel nedeniyle mahsur kalan hayvanlarla ilgili de kurtarma çalışması yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, dere yatağının yükselmesi sonucu farklı yerlerde mahsur kalan sahipli yavru köpeklerin şube müdürlüğü personeli tarafından kurtarılarak bakıma alındığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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