Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi

Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi Sel afetinin yaşandığı Sinop'a il dışından tatil amaçlı gelen misafirler, karayolunda yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle feribotla tahliye edilmelerine başlandı.

Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Sinop'a il dışından tatil amaçlı gelen misafirler, karayolunda yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle feribotla tahliye edilmelerine başlandı. İlk etapta 47 araç Sinop'tan alınarak İnebolu Limanına getirildi.

Turizmin gözde mekanlarından Sinop'a tatil amaçlı gelen çok sayıda vatandaş, 11 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından Türkeli ve Ayancık ilçelerinde mağdur kaldı. Sel afeti nedeniyle köprülerin yıkılması ve yollarda oluşan heyelan nedeniyle karayolunu kullanamayan çok sayıda vatandaş, feribotla alınarak İnebolu Limanına getirildi. Çatalzeytin ve Abana Limanlarının da sel afetinde hasar görmesinden dolayı İnebolu Limanına getirilen vatandaşlar, buradan karayolu ile evlerine geri dönecekler. Feribotla tahliye edilen araçlar arasında yurtdışından gelen misafirlerinde olduğu görüldü.

Sel afetinden dolayı Sinop'ta mahsur kalan vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatlarıyla bölgeye feribot sevk edildi. Sevk edilen feribotla ilk etapta 47 araç tahliye edildi. Mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla birlikte tahliye işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.

Mahsur kalan vatandaşlar, devlete minnet olduklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu