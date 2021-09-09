Sel Bölgesinde Jandarma Sahile Vuran Atıkları Temizledi
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Sel Bölgesinde Jandarma Sahile Vuran Atıkları Temizledi

Sel Bölgesinde Jandarma Sahile Vuran Atıkları Temizledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve asayiş timlerinden oluşan 241 personel Abana sahilinde çevre temizliği yaptı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve asayiş timlerinden oluşan 241 personel Abana sahilinde çevre temizliği yaptı.

Liman bölgesinden temizliğe başlayan jandarma personeli, ilçe merkezine kadar olan kısma kadar plajda biriken çöpleri topladı. Çalışmayla birlikte ilçe sahili temiz bir görüntüye kavuştu.

Vatandaşlardan Tayfun Abana, bölgedeki sel felaketi sonucunda ağaç parçaları ve çöplerin ilçede sahile vurduğunu söyledi.

Sahilin temizlenmesi noktasında büyük bir gayret gösteren jandarma personeline teşekkür eden Abana, "11 Ağustos'ta yaşadığımız sel felaketi sonucunda denizlerimizde kirlilik oldu, ağaçlarla çöple doldu. Bugün itibarıyla komandolarımız, askerlerimiz ilçemize gelerek deniz kenarında ciddi bir temizlik yaptı, kendilerine minnettarız" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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