Sel bölgesinde büyük seferberlik
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Sel bölgesinde büyük seferberlik

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için seferberlik başlatılırken, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının hummalı çalışması ile selin enkazı büyük ölçüde kaldırıldı.

Sel bölgesinde büyük seferberlik
25.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:54

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için seferberlik başlatılırken, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının hummalı çalışması ile selin enkazı büyük ölçüde kaldırıldı.

Kestel'de 21 Haziran akşamı meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de sel sularında kaybolmuştu. Sel sularına kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları kesintisiz sürerken, selden en büyük zararı gören Dudaklı Mahallesi'nde yaraların sarılması için adete seferberlik başlatıldı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren 200'den fazla personel, BUSKİ ve Fen İşleri bünyesindeki iş makineleriyle bölgeye adeta çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, köy meydanındaki enkazı kısa sürede kaldırırken, şimdi de tek tek selden zarar gören evlerde temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumları da destek verirken, hayatın bir an önce normale dönmesi için Kestel'de gece gündüz demeden adeta insanüstü bir çaba harcanıyor.

Seferberlik ilan edildi

Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel'in Dudaklı Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. BUSKİ'nin adeta üs kurduğu mahalledeki çalışmalar hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten bilgi alan Başkan Aktaş'a, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya da eşlik etti. Çalışmaları yerinde gören ve mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Başkan Aktaş, Kestel'de yaşananın bir afet olduğunu ve yaraların kısa sürede sarılması için tüm kurumlarla elbirliği içinde canla başla çalıştıklarını söyledi. Devletin Kestel için adeta seferberlik ilan ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Bakanlarımız bölgeye geldi. Milletvekillerimiz geldi ve ilk dakikadan itibaren başta Büyükşehir belediyemiz olmak üzere Kestel Belediyemiz ve ilgili tüm kurumlar harekete geçti. Ben bu noktada iyi niyetle, samimiyetle bu sürece destek veren tüm taraflara yürekten teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgeye özel ilgi gösterdiğinin altını çizen Başkan Aktaş, "Tüm kurumlarımız harekete geçti. Yol güzergahında DSİ çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyemiz çalışmaları var. Tabii şu an tek beklentimiz, tek ümidimiz bir yavrumuz hala kayıp durumda, onun bir an önce bulunması. Gönül arzu eder ki tabii sağ olarak bulalım ama şartlar giderek zorlaştı. O konuda başta AFAD olmak üzere ilgili tüm kurumlar gece gündüz çalışıyorlar. Ailelerimize sabırlar diliyorum, büyük geçmiş olsun. Bir evladımızı da engelli bir evladımızı da maalesef kaybettik. Bundan hariç başka bir acının olmaması gerçekten bir nebze de olsa bizim için teselli oldu. Diğer ailemizle alakalı söyleyecek söz bulamıyorum, kelimelerin bittiği an. Allah rahmet eylesin, Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ben cenazenin nakil işlemi esnasında da aile ile beraber olmaya çalıştım. O acıyı bizatihi orada gördüm. Acımız büyük ama dediğim gibi bu süreçten de gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bölgede hayatın bir an önce normale dönmesi adına da büyük bir çalışma ortaya konduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Tabii burada evlerimizin tekrar toparlanması noktasında artık yavaş yavaş ince temizliklere doğru geçtik. Çamurları kaldırılmaya, tahliye etmeye çalışıyoruz. Tek tek bireysel olarak konularla, sıkıntılarla alakalı arkadaşımız ilgileniyorlar. Büyükşehir Belediyemizin 200'den fazla personeli çalışıyor. BUSKİ ve belediyemizin makine ve ekipmanları burada. Devletimizin gücüyle işbirliği içinde bu sorunu atlatacağız. Kısa bir zaman içerisinde mobilyasından beyaz eşyasına varana kadar tüm evlerimiz donatılmış olacak. İnşallah Bursa bu acıyı hep beraber bertaraf edecektir. Rabbim hem Bursa'mıza hem ülkemize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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