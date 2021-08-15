Sel bölgesinde balçığa saplanan kuşu JAK timi kurtardı
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Sel bölgesinde balçığa saplanan kuşu JAK timi kurtardı

Sel bölgesinde balçığa saplanan kuşu JAK timi kurtardı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binaların enkazında titiz çalışma yürüten ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için gece gündüz demeden görev alıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binaların enkazında titiz çalışma yürüten ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için gece gündüz demeden görev alıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kaldığı, bazı binaların yıkıldığı ilçede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bölgede yapılan arama çalışmalarında balçıkların arasına saplanmış şekilde bir kuş bulundu.

Balçık nedeniyle uçamadığı fark edilen kuş, JAK timleri tarafından bulunduğu yerden alınarak bakımı yapılması için Belediyede görevli veterinere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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