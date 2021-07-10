Sel bölgesinde 8 işyeri, 29 evde zarar tespit edildi
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Sel bölgesinde 8 işyeri, 29 evde zarar tespit edildi

Sel bölgesinde 8 işyeri, 29 evde zarar tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sel afetinin yaşandığı bölgelerde zarar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sel afetinin yaşandığı bölgelerde zarar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 8 işyeri, 29 evde zarar tespit edilirken, zararların toplam miktarı 838 bin lira olarak belirlendi. Ekipler bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sel ve taşkınlara sebep oldu. Su taşkınlarının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgelerde zarar tespit çalışmalarına başladı. 5 ilçe'de 19 mahalle ve 29 köyde 15 personel ve 2 araç ile çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Akçakoca'da 2, Çilimli'de 24, Cumayeri'nde 6 ve Boğaziçi'nde 5 olmak üzere toplamda 37 işyeri ve evde zarar tespit edildi. Zarar tespitlerinin sonucu ise 838 bin 250 lira olarak açıklandı. Ekiplerin bölgelerde çalışmaları devam ediyor. - DÜZCE

Sel bölgesinde 8 işyeri, 29 evde zarar tespit edildi
Sel bölgesinde 8 işyeri, 29 evde zarar tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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