Sel bölgesinde 150 kişilik temizlik ekibi çalışmalara başladı

-Bölgede Düzce Belediyesi iş yeri ve evleri temizleyecek

DÜZCE - Düzce Belediyesi, selin vurduğu Akçakoca ve Cumayeri ilçelerindeki ince temizlik çalışmaları için 150 personelle sahaya indi. Ekipler, sel bölgelerinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Düzce Belediyesi, sel bölgesinde ince temizlik çalışmalarına başladı. Yoğun sağanak yağışın etkili olduğu Cumayeri ve Akçakoca ilçelerindeki mahalle ve köylerde yaşanan sel sonrasında ekipler hayatın yaşama dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediyesi'de sel bölgesinde ince temizlik çalışmalarını başlattı. Sabah saatlerinde Düzce Belediyesi önünde toplanan 150 çalışan, 6 su tankeri, 5 iş makinesi, 11 kamyon, 10 nakil aracı, 2 ilaçlama aracını sel bölgesine gönderdi. Günün ilk gününden itibaren sahada olan ekipler, bugün itibari ile yoğun bir şekilde ince temizlik çalışmalarını sürdürecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, birçok çalışanın gönüllü olarak çalışmalara katıldığını belirtti. Yapılan temizlik çalışmaları ile bölgede hayatın en kısa sürede normale dönmesini hedeflediklerini ifade eden Tuncer, çalışmaların diğer illerden gelen ekiplerle koordineli bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

"Her birimden arkadaşlarımız burada var"

Yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, "Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde iki ekip dağılıyor. Onlar o bölgede selin vurduğu, afete uğrayan ev, iş yerleri ve köylerin temizliğine geçiyorlar. Kazma, kürek, diğer aletlerimizle sahada temizlik işlerini yapıyoruz. Bugün ve yarın o bölgeleri temizleyeceğiz. Kolay değil. Çünkü Düzce'de de ekip bırakmak zorundayız, buranın da işleri var. Park ve Bahçeler, temizlik, kanalizasyon gibi birimlerimiz dahil olmak üzere her yerden çalışanlar var bu ekip içerisinde. Çalışanlara yaptığımız çağrıyı hiç kimse ikiletmedi. Bizim, 'Gelir misiniz' dememize bile gerek kalmadı. Birim müdürleri aradığında arkadaşların hemen hemen hepsi geldi. Rahatsızlığı olanlar gelemedi. Onlar için de bir şey diyemeyiz. Ama her birimdeki arkadaşlarımız biz çağrımızı ikiletmeden, 'Sabah oradayız' dediler. Her birimden arkadaşlarımız burada var. Herkes elini taşın altına koydu ve sahaya indi. Bugün orada güzel işler yapacağız. Sadece biz değil, çevre illerden gelenler de başka ülkelerden gelenler de bu ekip içerisinde olabilir. Biz böyle bir ayrım yapamayız. Bu bir afettir, herkes katılabilir çalışmalara. Biz sahadayız" dedi.

