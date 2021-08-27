Sel bölgesi Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderen MÜSİAD'ın Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan kardeşlik vurgusu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel bölgesi Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderen MÜSİAD'ın Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan kardeşlik vurgusu Açıklaması

Sel bölgesi Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderen MÜSİAD'ın Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan kardeşlik vurgusu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Selden etkilenen Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi gönderen MÜSİAD'ın Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, "Biz hepimiz Türkiye'yiz ve et tırnak gibi birbirimizden ayrılamayız. Yurdumuzun herhangi bir yerinde bir felaket yaşandığı zaman o acıyı biz de hissediyoruz.

Selden etkilenen Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi gönderen MÜSİAD'ın Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, "Biz hepimiz Türkiye'yiz ve et tırnak gibi birbirimizden ayrılamayız. Yurdumuzun herhangi bir yerinde bir felaket yaşandığı zaman o acıyı biz de hissediyoruz. Diyarbakır halkı geçmişten bu yana her zaman misafirperverliğiyle ve yardımseverliğiyle kim yere düşmüşse ona el uzatmıştır ve uzatmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bozkuş, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu'nun başlattığı ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Biz de Varız" kampanyasına destek vermek için hemen harekete geçtiklerini belirtti.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesi olarak 2 tır temizlik ürünü gönderdiklerini aktaran Bozkuş, şunları kaydetti:

"Kardeşlikler, dostluklar asıl böyle zamanlarda ortaya çıkar. Ülkemizin her bir köşesinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın bir sıkıntısı varsa başına bir acı, felaket gelmişse ona el uzatmamız gerekiyor. Bu tür zamanlarda birbirimizi unutmamız gerektiğine inanıyoruz. Elimizde ne kadar imkan varsa az veya çok bunu oradaki kardeşlerimize her zaman uzatmaya hazırız. Hep beraber yaraları sarma ve birbirimize destek olma zamanıdır. Biz hepimiz Türkiye'yiz ve et tırnak gibi birbirimizden ayrılamayız. Yurdumuzun herhangi bir yerinde bir felaket yaşandığı zaman o acıyı biz de hissediyoruz. Diyarbakır halkı geçmişten bu yana her zaman misafirperverliğiyle ve yardımseverliğiyle kim yere düşmüşse ona el uzatmıştır ve uzatmaya devam edecektir. Sel bölgesinde yaşananlar bizi derinden üzdü. Bu kapsamda biz de imkanlarımız ölçüsünde Kastamonu'ya 2 yardım tırı gönderdik. İnşallah gönderdiğimiz yardımlar bir yaraya derman olur."

Bozkuş, yardımların gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yangın ve sel felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.

Sel bölgesi Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderen MÜSİAD'ın Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan kardeşlik vurgusu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Metin Çekmez Kaan Yıldırım Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Cristiano Arda Güler Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sel bölgesi Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderen MÜSİAD'ın Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan kardeşlik vurgusu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:39:33. #1.16#

title