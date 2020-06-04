Sel bir gün arayla yeniden çiftçiyi yeniden vurdu Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağışın doluya çevirmesi tarım arazilerine büyük zarar verirken, birçok tarım arazisi, işyeri ve evler sular altında kalmıştı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağışın doluya çevirmesi tarım arazilerine büyük zarar verirken, birçok tarım arazisi, işyeri ve evler sular altında kalmıştı. Yaşanan felaketin yaraları sarılmadan, sel bir kez daha aynı bölgeyi vurdu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz gün öğleden sonra sağanak yağışın doluya çevirdiği yağış tarım arazilerine büyük zarar verirken, birçok işyeri ve evi su basmıştı. Bir çok tarım arazisi, evlerin giriş ve bodrum katlarını, işyerleri sular altında kalmıştı. Yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler ve vatandaşları bugün de etkili olan yağışın ardından Karapınar mevkisinde bulunan derenin taşması sonucu şerbetçi otu tarlaları başta olmak üzere, Pazaryeri boncuğu fasulyesi tarları sular altında kaldı. Pazaryeri ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaşanan ikinci sel nedeni ile hasar tespit çalışmalarına başlarken yaklaşık 300 dekar alanda zarar oluştuğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA