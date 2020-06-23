Sel baskınında yaşlı kadını vatandaşlarn ve zabıta ekipleri kurtardı Esenyurt'taki sel baskınında mahsur kalan yaşlı bir kadın vatandaşların ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Esenyurt'taki sel baskınında mahsur kalan yaşlı bir kadın vatandaşların ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Zabıta ekipleri, yaşlı kadını ambulansa kadar kucağında taşıdı.

Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok bodrum kat sular altında kaldı. Çok sayıda vatandaş sel sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar görevlilerin ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Selde mahsur kalan yaşlı bir kadın da vatandaşların ve zabıta ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı. Zabıta ekipleri, yaşlı kadını ambulansa kadar kucağında taşıdı. Sağlık kontrolleri yapılan kadının durumunun iyi olduğu görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA