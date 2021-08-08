Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
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Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Haberler | Güncel

ERZURUM'da yaşanan selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i (39) arama çalışmaları devam ediyor.

ERZURUM'da yaşanan selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i (39) arama çalışmaları devam ediyor. 450 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi, selden geriye kalan çamurun içinde arıyor.

İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası, dere olan bölgede meydana gelen sel, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı. Tüneldeki inşaat işçisi, bir çocuk babası, Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, işçiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'in izine henüz rastlamadı. Tünel içinde milim milim ilerleyen ekipler, Aksöyek'in bulunması için yoğun mücadele veriyor.


Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz

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