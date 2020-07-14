SEL ANI KAMERADA; DEHŞET ANINI YAŞAYAN O AİLE KONUŞTU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SEL ANI KAMERADA; DEHŞET ANINI YAŞAYAN O AİLE KONUŞTU

Rize'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sel, ırmağın akış yönünü değiştirdi.

14.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:29

Rize'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana gelen sel, ırmağın akış yönünü değiştirdi. Önüne gelen ağaç ve odun parçalarını yolda sürükleyen sel suları, beldede yaşayanlar tarafından cep telefonuyla da görüntülendi. Görüntülerde; etkili sağanağın ardından ırmaktaki su seviyesinin aninden yükselip, çevredeki beton yola taştığı ve sel sularının odun parçalarını hızla sürüklediği görülüyor.

'EŞİMİ GÖREMEYİNCE BAĞIRMAYA BAŞLADIM'

Görüntüleri kayda alan ve böyle bir afet görmediğini anlatan Nezahat Bostancı, "Felaketti. Ben suyu görünce çekime başladım. Baktım ki üsten aşağı doğru kıyamet kopuyor. Eşim de dışarıdaydı, 'Mehmet içeri gel' diye bağırdım. Kütükler falan gelmeye başladı. Eşimi birden göremedim, kütükler eşimi aldı, götürdü diye düşündüm. Bağırmaya başladım, koştum diğer tarafa bir baktım orada duruyor. Çok korktuk, oğlumu da camdan yukarı aldım. Gece çok felaketti, 'sizi kurtaracağız' dediler ama yollar kapalıydı. Sabaha kadar oturduk" dedi.

'BÖYLE YAĞMUR GÖRMEDİM'

Sel olduğu zaman dışarıda olduğunu söyleyen Mehmet Bostancı da, "Hanımımla beraber çay topluyorduk. O sırada hanıma, 'ben suya bakayım, bulanıklaşmaya başladı. Sen de çay toplamaya devam et' dedim. Yukarı çıktım ve ırmağının yönünün değiştiğini gördüm, yukardan bir heyelan geldi ve komşunun çay bahçesine gitti. Daha sonra aşağı doğru indim ve su hep yoldan aşağı geliyordu. Yol artık taşımaz hale geldi. Hanım bana 'içeri gel' diye bağırdı. Yukarıdan bir ağaç alabora şeklinde gelmeye başladı ve evin köşesine vurdu. Ben kendimi hemen merdivenin altına attım, bu sırada birkaç tane ağaç parçası geldi. Hanım da o sırada video çekiyormuş, bağırmaya başladı, 'baban gitti, sele karıştı' diye. Ben de mezarlığın yanına gittim. Heyecandan hiçbir şey diyemedim, kanım dondu. Rahmetli babamın mezarının yanına gittim, dua ettim, 'bizde geliyoruz' dedim. Beni pencereden görünce hepsi sevindi. Büyük bir korku yaşadık, 'sabaha kadar yağarsa ne yapacağız' dedik. Küçük bir ırmak vardı ama yukardan aşağıya heyelan gelince ırmağın yönü değişti. 62 yaşındayım, böyle yağmur görmedim? diye konuştu.

SEL ANI KAMERADA; DEHŞET ANINI YAŞAYAN O AİLE KONUŞTU

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler Güncel
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi Güncel
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
İngiltere'de kış için yapılan koronavirüs çalışmasına göre 120 bin kişi ölebilir
İngiltere'de kış için yapılan koronavirüs çalışmasına göre 120 bin kişi ölebilir
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Bülent Turan Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Hande Yener Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Adem Büyük Fatih Terim Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: SEL ANI KAMERADA; DEHŞET ANINI YAŞAYAN O AİLE KONUŞTU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 11:30:45. #1.15#
title