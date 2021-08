Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'ta iş yerlerinin tadilat ve onarımlarına başlandı

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iş yerlerinin tadilat ve onarım çalışmalarına başlandı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve iş yeri de hasar gördü. Sel felaketinin en büyük yaşandığı Bozkurt ilçesinde de çok sayıda iş yeri zarar gördü. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bozkurt'ta dükkanları selden zarar gören esnafın yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ekipleri, selde zarar gören iş yerlerinin tadilat ve onarım çalışmalarına hız verdi. Dükkanları hasar gören esnafın yaralarını sarmak için harekete geçen TOKİ, hasar tespit ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak dükkanların ön cephelerinin doğrama tamirlerine başladı. Ayrıca balçıktan temizlenen iş yerlerine mermer döşemesi ve alçı da yapıyor. Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz çalışan TOKİ, sel felaketinden bu yana sahaya 3 tırdan oluşan 40 ton alüminyum ve 641 boy 7.7 ton kör kasa getirdi. Sahada 17'si teknik personel olmak 132 kişilik ekiple çalışan TOKİ, gerekli temizlik çalışmalarının bitirilmesinden sonra ekip sayısını daha da arttıracağı öğrenildi.

"Çalışmaları çok güzel buluyoruz"

Bozkurt'ta nalbur dükkanı işlettiğini söyleyen Ahmet Aydın, "Allah razı olsun devletimizden. Çalışmalar çok güzel. Şu anda bizim her şeyimizi yapıyorlar. İnşallah daha da iyi olacak her şey. Ben dükkanımı kendi imkanlarımla yenileyemezdim. Her şeyim gitti çünkü, her şeyimi kaybettim. Paramız pulumuz, evimiz, iş yerimiz, her şeyimizi kaybettim. Devletimizden Allah razı olsun. Çalışmaları çok güzel buluyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir çalışma var şu anda. Devletimizin gücünü hissediyoruz, kendi imkanlarımızla yapmamız mümkün değildi" dedi.

"Selden iki dakikayla kurtuldum"

Büfe işletmecisi Musa Kartal ise "Öncelikle selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum, geride kalanlara da Allah'tan sabır diliyorum. Bu 60-70 yılda bir olan sel felaketi. Ben buradan iki dakika ile kurtuldum. Burada yan dükkanımda olan eczanedeki arkadaşlara da ben haber verdim. 20 yıldır tekel büfe işletiyorum. Allah verdi, Allah aldı diyelim. Tüylerim diken diken oldu. Hükümetimiz, devletimiz gerçekten Bozkurt'un üzerine çok duruyor ve durmaktadır da. Böyle giderse Bozkurt eskisinden daha güzel olacaktır inşallah"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu