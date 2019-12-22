Sektörün önemli isimleri "Sıfırın Altında Marketing"de buluştu

22.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:04

Anadolu Üniversitesi Marketing Anadolu Kulübü tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Sıfırın Altında Marketing 19" etkinliği, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.



Sektörün deneyimli isimlerinin öğrencilerle buluştuğu etkinlikte, ilk gün konuşmacıları Toyota Satış Direktörü Ziya Burnaz, Marmara Üniversitesi Öğr. Gör. Mert Güler, ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, Samsung Mobil İş Birimi Ticari Pazarlama Ekip Yöneticisi Doğa Özgen Tek ve Dijital Pazarlama Müdürü Hakan Şık oldu. Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık'ın da izleyiciler arasında yer aldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



"Özelliklerimizi nasıl sunmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor"



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Marketing Anadolu Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Remzi Reha Durucasu, Anadolu Üniversitesi yönetimine, öğrenci kulüplerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Dr. Öğr. Üyesi Durucasu, "Marketing Anadolu Kulübü çok köklü ve eski bir kulüptür. Ben de 2017 yılının eylül ayından beri bu kulübün danışmanlığını yürütmeye çalışıyorum. Kulübümüz yaptığı etkinliklerle adından söz ettiriyor ve bu durum da bana ayrı bir onur veriyor. Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleriyle ön planda olan bir okul. Birçok anlamda öne çıkan bir üniversiteyiz. Üniversite yönetimimiz de öğrenci kulüpleri alanında bizlere ciddi anlamda destek sağlıyorlar. Sundukları destekler sayesinde bu büyüklükte etkinlikler yapabiliyoruz. Etkinliğimizde, sektör içerisinden gelen çok önemli ve büyük şirketlerden, önemli pozisyonlardan yöneticiler ve çalışanlar buraya gelip, bizlerle tecrübelerini paylaşıyorlar. Bizim de burada yaptığımız; onların tecrübelerinden ders çıkartmak. Hepimiz kendi içimizde değerli olduğumuzun farkındayız. Fakat bu değerlerimizi ön plana çıkartmak, hayatımız boyunca yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesidir. Özellikle iş hayatına kendimizi hazırlarken ve kendimizi sunarken, bu özelliklerimizi nasıl sunmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bugün önemli pozisyonlarda yer alan insanlar, bu özelliklerini ön plana çıkarttıkları için o pozisyonlarda yer alıyorlar. Lütfen gelişiminize önem gösterin, kişisel niteliğinizi geliştirmeye özen gösterin ve özellikle İngilizcenizi geliştirin. Sosyal anlamda da kendinizi geliştirme adına adımlar atmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.



"İyi bir şirkette çalışmak istiyorsanız İngilizce bilmelisiniz"



Günün ilk söyleşisini geçekleştiren Toyota Satış Direktörü Ziya Burnaz, Toyota'nın gelişimi hakkında bilgiler verdi. İyi bir şirkette çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Burnaz, "Özellikle iyi bir şirkette çalışmak istiyorsanız, İngilizce bilmelisiniz ve bunu iyi bir şekilde kullanmanız çok önemlidir. Word, Excel, Powerpoint gibi ofis programlarını çok rahat kullanıyor olmanız gerekiyor. Bunlar son derece önemli şeyler ve ilk baktığımız şeyler bunlar oluyor" şeklinde konuştu.



"Türkiye kaynaklarının yönetilmesi gerek"



Türkiye'deki kaynakların yönetilmesi ve düzenlemesi gerektiğini belirten ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, "Türkiye'de kaynaklarımız çok fakat yönetilmesi ve AR-GE'sinin düzeltilmesi gerekiyor" dedi.



Teknolojiyi farklı açılardan ele almaya çalıştıklarını belirten Samsung Mobil İş Birimi Ticari Pazarlama Ekip Yöneticisi Doğa Özgen Tek, "Teknolojiyle insanlara ilham vermeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Farklı açılardan bakmaya yönlendiriyoruz" diye belirtti.



Samsung Dijital Pazarlama Müdürü Hakan Şık ise, "Artık insanlar hikaye duymak değil hikayeyi yaşamak, bunun bir parçası olmak istiyorlar" dedi.



Zihinsel olarak ulaşılamayan şeylere kalp yoluyla ulaşılabileceğini ifade eden Marmara Üniversitesinden Öğr. Gör. Mert Güler, "Yapamadığınız ne varsa zihinsel olarak yapamıyorsunuzdur, kalp ile her şey mümkündür" ifadelerini aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA