Sektörün ihracatını, yeni tedbirler ve yatırımlarla artırmak mümkün

Demir çelik sektörü; Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 13,8'lik payı ile 4'üncü en önemli sektör. Sektörün önümüzdeki sene alınacak tedbirlerle ve yapılacak yatırımlarla bu payını yüzde 15 ve daha üzerine çıkarması mümkün.

Sektörün ihracatını, yeni tedbirler ve yatırımlarla artırmak mümkün

Demir çelik sektörü; Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 13,8'lik payı ile 4'üncü en önemli sektör. Sektörün önümüzdeki sene alınacak tedbirlerle ve yapılacak yatırımlarla bu payını yüzde 15 ve daha üzerine çıkarması mümkün.

Kaynak: Dunya.com

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