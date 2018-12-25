Sektörün ihracatını, yeni tedbirler ve yatırımlarla artırmak mümkün

Demir çelik sektörü; Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 13,8'lik payı ile 4'üncü en önemli sektör. Sektörün önümüzdeki sene alınacak tedbirlerle ve yapılacak yatırımlarla bu payını yüzde 15 ve daha üzerine çıkarması mümkün.