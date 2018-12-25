Sektörün ihracatını, yeni tedbirler ve yatırımlarla artırmak mümkün
Demir çelik sektörü; Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 13,8'lik payı ile 4'üncü en önemli sektör. Sektörün önümüzdeki sene alınacak tedbirlerle ve yapılacak yatırımlarla bu payını yüzde 15 ve daha üzerine çıkarması mümkün.
25 Aralık 2018 Salı 11:28
Demir çelik sektörü; Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 13,8'lik payı ile 4'üncü en önemli sektör. Sektörün önümüzdeki sene alınacak tedbirlerle ve yapılacak yatırımlarla bu payını yüzde 15 ve daha üzerine çıkarması mümkün.