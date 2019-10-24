Sektörün En Ağır Fuarı Bursa'da başladı

24.10.2019 09:07

Dünya'nın tek blok mermer fuarı'Bursa 5.Uluslararası Blok Mermer Fuarı' başladı. 2 bin 200 blok mermerin sergilendiği tonu 250 dolardan 4 bin dolara kadar değişen ürünlerle yaklaşık 20 milyon dolarlık değere sahip organizasyon,26 Ekim Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Blok mermer sektörünün nabzı 4 gün boyunca Bursa'da atacak. İhracatımıza önemli katkısı olan sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında buluşturan 'Bursa 5.Uluslararası Blok Mermer Fuarı' kapılarını ziyaretçilerine açtı. 26 Ekim Cumartesi akşamına kadar sürecek fuar, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen tören açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle başladı. Törene; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mermer ve Doğal Taş Makineleri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu'nun yanı sıra şehir protokolü ve çok sayıda davetli yer aldı.

Madencilik Sektörüne Yeni Uygulama; E-Maden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı " Bu güzel organizasyonun Bursa'da düzenlenmesi geleneksel bir hal alması, uluslararası bir niteliğe sahip olması ülkemiz ve sektörümüz adına mutluluk veren bir gelişmedir. Madenciliğin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payını yüzde 1,5 ila 2'ye çıkarmayı, orta vadede ise yüzde 5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. İzinler, çevre faktörü, zaman zaman bürokrasi, toplumsal algılar ve maliyetler gibi faktörlerden dolayı mermer sektörü faaliyet göstermesi zor olan bir sektördür. Bu zorluklara rağmen faaliyetlerinizi sürdürürken ülkemize de katkıda bulunuyorsunuz. Bakanlık olarak bunun farkındayız. Ülkemiz, toplam maden ithalatına 2018 rakamlarına göre toplam 28- 29 milyar dolar para harcarken toplam maden ihracat tutarımız ise 8 -9 milyar dolar seviyelerinde.Madende dış ticaret açığımız 20 milyar dolar civarında. Geçtiğimiz yıl mermer sektöründe 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunun yarısı blok mermer ve doğal taş. Mermer sektörü madenciliğimizin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Sadece ocaklarda çalışan eleman sayımız 20 bin. Bundan sonra medencilerimizin Ankara'ya gelmesine gerek kalmayacak. E maden sistemi yıl sonunda devreye girecek. İşlemler kolayca yapılabilecek. "

Sektör için Gerekli Çalışmaları Yapacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, sektör için gerekli çalışmaların yapılacağını söylerken, Bursa'da böyle bir organizasyonun yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Aktaş, "Bursa madencilik için önemli bir bölge. Sektörün en ağır fuarına katılan katılımcılara hayırlı kazançlar dliyorum" diye konuştu.

Doğal Taş Rezervinin Yüzde 40'ı Türkiye'de

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın sektörün dış ticaret hacmine ciddi katkılar sağladığını söyledi. Fuarı son 4 yılda 45'e yakın ülkeden 80 binin üzerinde iş profesyonelinin ziyaret ettiğini kaydeden Başkan Burkay, dünya doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olan Türkiye'de BTSO liderliğinde sektör temsilcilerinin ihracatına güç katmak için sektörün talepleri doğrultusunda 2015 yılında ilk fuar organizasyonu yapıldığını söyledi. Sektördeki birlikte hareket etme kültürünü geliştirme adına Değerli Maden ve Mermer Konseyi'ni de BTSO bünyesinde kurduklarını ifade eden Başkan Burkay, "Sektör, yüksek ihracat potansiyeli, iç piyasa tüketimi, doğal taş makineleri üretimi ve ihracatı ile Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye, şu anda dünya doğal taş üretiminde lider 10 büyük üreticiden biri konumuna geldi. Türk mermeri, farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kullanılıyor. BTSO olarak 5 yıldır liderlik ettiğimiz fuarımızın bu yıl da sektörümüzün ve ülkemizin ihracat odaklı kalkınmasına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Görüşmeler Başladı

Fuarın açılış konuşmasını yapan Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, " Şu anda 42 ülkeden gelen iş insanları görüşmelere başladı. Geçen senelerde olduğu gibi fuarın son gününe kalmadan tüm taşların satılacağını umuyoruz. Blok mermer konusunda ülkemizin tek fuarını BTSO VE MADSİAD destekleriyle 5'inci kez düzenliyoruz.Toplam 9 salonda 2.200 blok mermer sergilenirken 26 ilden katılım var. 250 dolardan 4 bin dolara dolara kadar değişen toplam değeri yaklaşık 20 milyon dolara sahip mermerler sergileniyor. Fuarın Bursa'ya, sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mermerde İtalya'yı Yakaladık

Bu yıl düzenlenen 5. Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na 1600 tır ile 2.200 blok mermerin geldiğini altını çizen MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, bu fuarın dünyanın ilk ve tek blok mermer fuarı olduğunu vurguladı. Efendioğlu sözlerine şunları ekledi: "Fuar, Türk mermerciliğinin dünya markası olmasında olumlu katkılar sağlıyor. 2001-2002 yıllarında 170-180 milyon civarında olan doğal taş ihracatının bugün 2 milyar doları geçiyor. Dünya pazarındaki talebe göre hareket ediyoruz. Rakiplerimiz İspanya ve İtalya'da bizim gibi hareket ediyor. O yüzden burada sadece blok mermerleri sergiliyoruz, işlenmiş ürün yok. Şuan dünyada en büyük marka değeri oluşturan ülke İtalya. İtalya'nın mermerden geliri 2 milyar dolar. Bizden 2000 binli yıllardan bu yana sürdürdüğümüz faaliyetler ile İtalya'yı yakalamış durumdayız. Toplamda 8 Milyon ton blok mermer üretiyoruz. Bunun 4 milyon tona yakınını iç pazarda işlerken, yaklaşık 5 milyon tonunu ise satıyoruz. Türkiye'de 60 çeşit mermer var ama 2'si ön plana çıkıyor. Bunlar altın ve mermer, Altını biliyorsunuz zaten, mermer 58 maden çeşidine eş değer. Türkiye'nin çok önemli iki değeri.Mermerde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95 "

Çevre Hassasiyetimiz Yüksek

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ise maden sektörünün stratejik sektörlerin ham maddesini oluşturan bir sektör olduğunu dile getirdi. Dinçer sözlerine şöyle devam etti: " Türkiye'deki maden ihracatının yarısı doğal taş sektöründen gelmektedir. Dolayısıyla doğal taş tek başına önemli endüstriyel bir madde olarak ihracatımızda yer alıyor. Bu önemli sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında buluşturan fuarın düzenleyicilerine teşekkür ederim.Maden sektörüyle alakalı basında ve sosyal medyada bilgi kirliliği mevcut. İthalatın önüne geçmek için yerli kaynakları kullanmalıyız. Maden sektörünün tamamı orman vasfında geçen bölgelerin sadece 1000'de 2.9 'unda faaliyet göstermekte. Bu bölgelerin yarısından fazlasında ağaç yok, taşlık bölge. Çevre konusunda hassasiyetimiz yüksek. "

Kaynak: Bültenler