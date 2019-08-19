Sektörlerde toplam cirolar Haziran'da yıllık yüzde 12.3 arttı

19.08.2019 10:55

Kaynak: DHA

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları, sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerindeki artışlarla, Haziran'da yıllık bazda yüzde 12.3 yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.5 azaldı.TÜİK'in açıkladığı "Ciro Endeksleri, Haziran 2019" verilerine göre, yıllık bazda;Sanayi sektöründe ciro yüzde 13.9,Hizmet sektöründe ciro yüzde 22.4,Ticaret sektöründe ciro yüzde 15.1 artarken,İnşaat sektöründe ciro yüzde 26.8 azaldı,TÜİK'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;"Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.5 azaldı."Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6.1 azaldı."Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.7 arttı."Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.1 arttı. (Grafik & Tablo)