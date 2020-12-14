Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.9 yükseldi
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Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.9 yükseldi

14.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:56
Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.9 yükseldi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Ekim'de aylık bazda yüzde 3.9 ve yıllık bazda yüzde 30.9 yükseldi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Ekim'de aylık bazda yüzde 3.9 ve yıllık bazda yüzde 30.9 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında yıllık bazda sanayi sektörü cirosu yüzde 38.5, inşaat cirosu yüzde 21.5, ticaret cirosu yüzde 34.6, hizmet cirosu yüzde 8.8 arttı.

Ekim ayında aylık bazda sanayi sektörü cirosu yüzde 5.7, inşaat cirosu yüzde 1.3, ticaret cirosu yüzde 2.8, hizmet cirosu yüzde 5.1 arttı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

 


Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.9 yükseldi
Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.9 yükseldi
Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.9 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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