Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.2 arttı
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Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.2 arttı

12.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:17
Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.2 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Ocak'ta aylık bazda yüzde 2.1 ve yıllık bazda yüzde 30.2 yükseldi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Ocak'ta aylık bazda yüzde 2.1 ve yıllık bazda yüzde 30.2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun '(TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında aylık sanayi sektöründe toplam ciro yüzde 1.7, inşaat sektöründe toplam ciro yüzde 8.6, ticaret sektöründe toplam ciro yüzde 2.4 artarken, hizmet sektöründe toplam ciro yüzde 0.2 azaldı.

Toplam ciro Ocak ayında yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 40.5, inşaat sektöründe yüzde 3.7, ticaret sektöründe  yüzde 33.2, hizmet sektöründe yüzde 8.2 arttı.Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler de, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)

 


Sektörlerde toplam ciro yıllık yüzde 30.2 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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