Sektörlerde toplam ciro Nisan'da yıllık yüzde 20.9 düştü Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Nisan ayında yıllık bazda yüzde 20.9 ve aylık bazda da yüzde 24.5 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Nisan ayında yıllık bazda yüzde 20.9 ve aylık bazda da yüzde 24.5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık sanayi sektörü cirosu yüzde 24.9, inşaat sektörü cirosu yüzde 19.6, ticaret sektörü cirosu yüzde 17.4, hizmet sektörü cirosu yüzde 23.9 azaldı.

TÜİK verilerine göre aylık bazda da, sanayi sektörü cirosu yüzde 26.6, inşaat sektörü cirosu yüzde 9.8, ticaret sektörü cirosu yüzde 25.5, hizmet sektörü cirosu da yüzde 22.7 azaldı.

Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

Kaynak: DHA