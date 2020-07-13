Sektörlerde toplam ciro Mayıs'ta yıllık yüzde 12.1 azaldı Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 12.5 artarken, yıllık bazda yüzde 12.1 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 12.5 artarken, yıllık bazda yüzde 12.1 azaldı.

Yıllık bazda toplam sanayi sektörü cirosu yüzde 14.8, inşaat sektörü cirosu yüzde 11.0, ticaret sektörü cirosu yüzde 6.2, hizmet sektörü cirosu da yüzde 24.8 azaldı.

Buna karşılık, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Mayıs'ta aylık bazda yüzde 12.5 arttı.Buna göre, aylık bazda toplam sanayi sektörü cirosu yüzde 15.7, inşaat sektörü cirosu yüzde 8.3, ticaret sektörü cirou yüzde 14.3, hizmet sektörü cirosu yüzde 2.2 arttı.

Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

Kaynak: DHA