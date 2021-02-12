Sektörlerde toplam ciro Aralık'ta yıllık yüzde 28.6 arttı
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Sektörlerde toplam ciro Aralık'ta yıllık yüzde 28.6 arttı

12.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:43
Sektörlerde toplam ciro Aralık'ta yıllık yüzde 28.6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.4 azalırken, yıllık bazda yüzde 28.6 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.4 azalırken, yıllık bazda yüzde 28.6 arttı.

Toplam ciro Aralık'ta yıllık bazda, sanayi sektöründe yüzde 42.9, inşaat sektöründe yüzde 7.2, ticarette yüzde 31.1, hizmetlerde yüzde 12.3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.4 azaldı. Aralık'ta aylık sanayi sektöründe yüzde 3.1, hizmetlerde yüzde 0.4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 3.6, ticarette yüzde 2.4 azaldı.

Endekste yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini ifade ediyor. Aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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