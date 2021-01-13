Sektörlerde ciro Kasım'da yıllık yüzde 38.9 arttı
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Sektörlerde ciro Kasım'da yıllık yüzde 38.9 arttı

13.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:45
Sektörlerde ciro Kasım'da yıllık yüzde 38.9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro Kasım'da aylık bazda yüzde 5.4 ve yıllık bazda yüzde 38.9 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro Kasım'da aylık bazda yüzde 5.4 ve yıllık bazda yüzde 38.9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Kasım'da yıllık bazda;

sanayi sektörü cirosu yüzde 46.2, inşaat cirosu yüzde 16.6, ticaret ciro endeksi yüzde 44.6, hizmet ciro endeksi yüzde 16.0 arttı.TÜİK verilerine göre Kasım'da aylık bazda;sanayi sektörü cirosu yüzde 5.5, ticaret cirosu yüzde 7.0, hizmet cirosu yüzde 3.0 artarken, inşaat cirosu yüzde 2.5 azaldı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)

 


Sektörlerde ciro Kasım'da yıllık yüzde 38.9 arttı
Sektörlerde ciro Kasım'da yıllık yüzde 38.9 arttı
Sektörlerde ciro Kasım'da yıllık yüzde 38.9 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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