Sektörle Buluşmalar - 15 Tarih: 22/12/2021

Saat: 16. 00 - 17. 00

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin düzenlediği Sektörle Buluşmaların 15'inci etkinliği 22 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat 16. 00'da yapılacak. Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) Araştırma ve İstatistik Direktör Yardımcısı Ümit Ünsal ile Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Cemil Güler TBB'yi tanıtıp bankacılık sektörünün bugünü ve geleceğine yönelik bilgi ve tecrübelerini aktaracak. Etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.

Etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Bu içerik 14/12/2021 tarihinde güncellenmiştir.

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