Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te kurulacak Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri'nin 2019 yılında faaliyete geçeceğini belirterek, "Merkezlerde yalın üretim ve endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konularında farkındalık yaratılması, KOBİ'lere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi ve firmaların yalın dönüşümlerini gerçekleştirmek için danışmanlık hizmetleri verilmesi sağlanacak." dedi.

Alacacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen "Sektörel Yol Haritaları Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, büyük bir insani krizden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ile ani nüfus artışıyla baskı altına giren yerel halk, idareler ve belediyelerin ekonomik, sosyal, kültürel, kurumsal ve bireysel dayanıklılıklarının artılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Geçen yıl 1 Şubat'ta başlayan 50 milyon avro bütçeli "Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi"nin, Türkiye'de 11 ilde istihdam yaratılmasına katkı sağlanmasına odaklandığını anlatan Alacacı, proje kapsamında toplam 2 bin kişinin istihdam edileceğini, bunun yüzde 50'sinin ev sahibi topluluklar ve yüzde 50'sinin de Suriyeliler'den oluşacağını kaydetti.

Alacacı, proje kapsamında girişimcilik eğitimleri düzenleneceğini, istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi, kadınların iş gücü piyasalarına ve ekonomiye katılımlarının sağlanarak güçlenmelerine destek olunması gibi konularda farkındalık artıcı faaliyetler gerçekleştirileceğini vurguladı.

İzmir, Mersin ve Gaziantep'te firmaların verimliliklerini artırmak, yüksek katma değerli ürün üretmeleri için teknik destek sağlamak ve yeni istihdam yaratma potansiyellerini desteklemek için kurulacak "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri"nin, 2019 yılında faaliyete geçeceğini belirten Alacacı, "Merkezlerde yalın üretim, endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konularında farkındalık yaratılması, KOBİ'lere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi ve firmaların yalın dönüşümlerini gerçekleştirmek için danışmanlık hizmetleri verilmesi sağlanacak." dedi.

Alacacı, UNDP Türkiye olarak Polateli Sanayi Bölgesi'nin nitelikli bir bölge olarak hem yurt içinde, hem de yurt dışındaki yatırımcıyı bölgeye çekerek, yüksek katma değerli ürün üretmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teknik destek sağladığını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Kemal Akgül de Suriye kriziyle ilgili destek programı kapsamında, Gaziantep, Adana, Mersin ve İzmir'de model fabrikaların, yetkinlik merkezlerinin açılmasına yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını, aralık ayı içinde Gaziantep yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezini de açmış olacaklarını ifade etti.

Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan sanayinin güçlendirilmesi, var olan istihdamın korunmasının da önemli olduğunu kaydeden Akgül, "Bugüne kadar hedefimiz olan 2 bin istihdamın yaratılmasına yönelik çalışmalarda bine yakın kişiye eğitim verildi. 650'ye yakın girişimci ya da sektördeki iş insanının bu girişimcilik eğitimlerinden faydalanması sağlandı." dedi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de 2018 yılında 7 milyar dolar, bu yılın ilk 6 ayında 3,6 milyar dolar ihracat yapma başarısı gösteren Gaziantep'in, sanayi alt yapısı, sektör yelpazesi, iş gücü potansiyeli, sunduğu avantajlar ve jeopolitik konumu ile Türkiye'nin gelecek vizyonunda daha fazla rol üstlenmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA