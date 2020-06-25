Sektörel Güven Endeksleri raporu
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Sektörel Güven Endeksleri raporu

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının Haziran ayına ait Sektörel Güven Endeksleri raporunu yayımlandı.

Sektörel Güven Endeksleri raporu
25.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:29

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının Haziran ayına ait Sektörel Güven Endeksleri raporunu yayımlandı. Korana virüs salgını döneminde büyük kayıplar yaşayan, Mayıs ayı itibari ile toparlanmayı işaret eden verilerde Haziran ayı rakamları da yukarı doğru bir artış izleniyor.

Korana virüs salgının başladığı döneminde alınan zorunlu tedbir kararları ve karantina uygulamaları ekonomide ciddi bir daralmaya neden olduğunu ifade eden Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Yaşanan ekonomik dalgalanmalardan etkilenen sektörler bu süreçte büyük kayıp yaşarken alınan ekonomik tedbirlerin ardından toplanma süreci sektörleri bir miktar canlandırdı." yorumunda bulundu.

Güven endekslerinde değişim

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 51,1 iken, Haziran ayında yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini arttığını söyleyen Kesikbaş, "Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,9 artarak 38,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,6 artarak 40,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 13,7 artarak 87,8'e ulaştı" diye konuştu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki durum konusunda da bilgi veren Kesikbaş, şunları söyledi;

"Perakende ticaret sektörü güven endeksi haziran ayında yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 17 artarak 48,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,6 azalarak 113,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 28,9 artarak 96,8 civarına geldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,5 iken, Haziran ayında yüzde 33,1 oranında artarak 78 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 48 artarak 59,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 25,5 artarak 96,8 değerini aldı." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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