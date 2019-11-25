Sektörel güven endeksleri açıklandı

25.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:10

Hizmet sektörü güven endeksi artarken, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı 'Sektörel Güven Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 90,7 iken, Kasım ayında yüzde 0,7 oranında artarak 91,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,7 artarak 89,3 ve 87,6 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2,9 azalarak 97,1 oldu.



Perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 oldu



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 101,2 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 2,5 azalarak 105,6 ve 103,1 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 1,8 artarak 95 oldu.



İnşaat sektörü güven endeksi 63,9 oldu



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 65,1 iken, Kasım ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 63,9 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 8,1 azalarak 44,5 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 1,7 artarak 83,3 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA