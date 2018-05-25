Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi 2018 Mayıs döneminde yüzde 5,3 oranında azalarak 92 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mayıs ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 97,1 iken, Mayıs ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 92 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,1, yüzde 6,3 ve yüzde 4,5 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında yüzde 3,2 oranında azalarak 97,1 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2, yüzde 2,8 ve yüzde 4,6 azaldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 77,2 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,8 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 77,2 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 1,1 azaldı. - İSTANBUL