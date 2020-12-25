Sektörel güven endeksleri
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Sektörel güven endeksleri

25.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:22
Sektörel güven endeksleri

Güven endeksi aralıkta geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 9,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 7,8 ve inşaat sektöründe yüzde 7,2 azaldı.

Güven endeksi aralıkta geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 9,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 7,8 ve inşaat sektöründe yüzde 7,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasımda 77,5 iken, aralıkta yüzde 9,2 azalarak 70,4'e düştü.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 11,2 azalarak 66,4 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 9,8 düşerek 64,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 7,1 gerileyerek 79,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 7,8 azalarak 87,6 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14,4 azalarak 73 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,1 düşerek 107,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,6 gerileyerek 81,9'a düştü.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79 iken, aralıkta yüzde 7,2 azalarak 73,3 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 9,5 azalarak 56,7 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,7 gerileyerek 90 değerini aldı.

İnşaat sektöründe aralıkta girişimlerin yüzde 27,4'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 72,6'sı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" kasımda yüzde 42,7 iken aralıkta yüzde 41,2, "talep yetersizliği" kasımda yüzde 34,2 iken aralıkta yüzde 37,2 ve "diğer faktörler" kasımda yüzde 15,3 iken aralıkta yüzde 23,1 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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