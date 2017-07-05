Sektöre 1 Ekim'e Kadar Tanınan Süre Yeterli Değil"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" ile sektöre 1 Ekim'e kadar tanınan sürenin, ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi için yeterli olmayacağının görüldüğünü belirtti.



Nazmi Durbakayım, imarda yeni düzenlemeleri kapsayan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'a bağlı, plan tadili yapmadan ve emsal artışı zorlaması olmadan yerinde dönüşüme imkan veren 1 Haziran 2013 tarihli yönetmeliğin, mevcut imar hakları tamamen kullanılmış, risk taşıyan, yenilenmesi gereken bina ve sitelerin dönüştürülmesine olanak sağladığını hatırlattı.



Söz konusu yönetmelik şartlarıyla yeniden yapılabilen bina ve sitelerde, hak sahiplerine mevcut metrekarelerinden daha fazla rant yaratmadan, sadece yapının yenilenme giderleri ve makul bir yüklenici kar payını sağlamanın mümkün olduğunu belirten Durbakayım, yürürlüğe giren Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin, 1 Haziran 2013 tarihli yönetmelikle dönüşüm sürecine girmiş olan projeleri, 1 Ekim 2017 tarihine kadar neticelendirme şartı getirdiğini bildirdi.



Durbakayım, şunları kaydetti:



"Ancak dönüşüm sürecine giren, riskli bina tescili yapılarak tahliye tebligatları yapılan, hatta tahliyesi yapılan ve yıkılmış sitelerde, müteahhit ve belediye yetkilerini aşan sorunlar, kat maliklerinin korkulu rüyası oldu. Vasi tayini, gaip malik, tebligat yapılamaması gibi art niyetli girişimler nedeniyle ruhsat başvurusu için gerekli şartları tamamlayamayan yükleniciler ve kat malikleri, 1 Ekim'den sonra büyük bir kaos sürecine girmekten ve projelerin ortada kalmasından büyük endişe duyuyor. 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği' ile sektöre tanınan 1 Ekim 2017 tarihine kadar olan sürenin, ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi için yeterli olmayacağı görülüyor."



"Bakanlığımızın yönetmelikte gerekli tadilatı yapacağına inanıyoruz"



İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Durbakayım, eski yönetmeliğin şartlarıyla yola çıkan yüklenicilerin projelerinin akamete uğrama riski, kat maliklerinin ise evsiz kalma riski taşıdığına dikkati çekti.





Evleri yıkılmış, evlerini terk ederek kiraya çıkmış veya bir yakınlarının yanına geçici olarak yerleşmiş insanların çok ağır mağduriyetler yaşamasının söz konusu olabileceğinin altını çizen Durbakayım, "Bakanlığımızın, böyle bir kargaşa yaşanmasına müsaade etmeyeceğine ve söz konusu yönetmelikte gerekli tadilatı yapacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Durbakayım, bu kapsamda sıkıntıya giren projelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bizzat devreye girmesinin tek çözüm olduğunu aktararak, "Art niyetli girişimler nedeniyle 1 Ekim'e kadar ruhsat alınamadığı için hak sahiplerinin zarar görmesini engellemek adına, kanun düzenleyici sıfatını taşıyan Bakanlığın devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vasi tayini, gaip malik, tebligat yapılamaması gibi art niyetli girişimlerle engellenen projelerin yerel idarelerden devir alınmasını ve Bakanlığın re'sen yetki kullanarak ruhsatlarının verilmesine imkan sağlanmasını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.