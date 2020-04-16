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Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Sektör temsilcilerinden "süs bitkileri ve peyzaj" sektörüne destek talebi

Türkiye Tohumcular Birliğince, diğer sektör temsilcileriyle yapılan ortak açıklamada, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında yoğun iş gücü gerektiren ve en hassas tarımsal ürünleri üreten "süs bitkileri ve peyzaj"...

16.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:22
Sektör temsilcilerinden

Türkiye Tohumcular Birliğince, diğer sektör temsilcileriyle yapılan ortak açıklamada, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında yoğun iş gücü gerektiren ve en hassas tarımsal ürünleri üreten "süs bitkileri ve peyzaj" sektörünün geldiği bildirildi.

Türkiye Tohumcular Birliği, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Peyzaj Mimarları Odası ve 43 Kooperatifin ortak açıklamasında, salgın nedeni ile süs bitkileri ve mamullerinde kamu alımları ve perakendenin durma noktasına geldiği, gümrük kapılarının kapandığı ve ihracatın çok kısıtlı bir hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Mart ayında başlayıp nisan, mayıs aylarında devam eden pazarlama süreci süs bitkilerinin harmanıdır. Yaklaşık dokuz ayda yapılan hazırlık, emek ve masraf bu üç aylık süreçte yapılacak satış içindir. Aylarca emek verilerek üretilen süs bitkileri sadece belli sezon ve günlerde satışa sunulabilmektedir. İşletmelerimizde ve seralarımızda hazır bekleyen ürünlerin, özellikle mevsimlik ve kesme çiçeklerin depolanma şansı yoktur. Üretimin en yoğun olduğu bu dönemde ürünler satılamayarak çöpe atılma durumunda kalmıştır, yüzde 100'e yakın iş kaybı olmuştur." denildi.

"Kovid-19 sebebiyle bugüne kadar zayi olan üretim değeri yaklaşık 1,1 milyar TL'dir"

Yüz binlerce ailenin geçimini sağlayan sektördeki işletmelerin çok zor durumda olduğu aktarılan açıklamada, süs bitkileri ve peyzaj sektörünün acilen desteklenmezse bu durumun ciddi sosyo-ekonomik sonuçlar doğuracağı belirtilerek, "Kovid-19 sebebiyle bugüne kadar zayi olan üretim değeri yaklaşık 1,1 milyar TL'dir. Her gün çöpe milyonlarca bitki atılmaktadır. Süreç böyle devam ederse önümüzdeki 3 ay içinde zayi olacak üretim değeri yaklaşık 2,5 milyar lirayı bulacaktır. Sektörümüzde işletmelerimizin yüzde 70'i kapanacak, sektör durma noktasına gelecek ve ithalat artacaktır. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde ithal ürünlerde artış olacak ve ihracatçı konumumuzu kaybedeceğiz. Yüz binlerce kişi ve onların aileleri iş kaybına uğrayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sektörün talepleri

Sektörün taleplerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"518 Seri No'lu Vergi Usul Genel Tebliği ile mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart-Nisan ve Mayıs/2020 dönemlerine ait vergi ödevleri ertelenmiştir. Maalesef süs bitkileri ve peyzaj sektörü bu kapsama girmemektedir. 518 sayılı Gergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep kapsamına süs bitkileri ve peyzaj sektörünün de alınması başlıca talebimizdir. Süs bitkileri ve peyzaj sektörünün kamu ve özel bankalara olan kredi borçları en az bir yıl süreyle, faizsiz olarak ertelenmelidir. Tarımsal işletmelere kolay erişilebilir, ipoteksiz, KGF benzeri faizsiz ya da çok düşük faizli ve iki yıl geri ödemesiz uzun vadeli kredi verilmelidir. Süs bitkileri sektöründe 'Üretime Devam Kredisi' hızla hayata geçirilmelidir. Pazarlanma şansı kalmayan ürünler için mücbir sebep kapsamında bir 'Koronavirüs Tazminatı' ödenmeli ve süs bitkileri tarımsal destek kapsamına alınmalıdır. Nakliyedeki maliyetler maalesef çok yükselmiştir. Bu da halihazırda minimum düzeyde devam eden ihracatımız için sıkıntı yaratmaktadır. İthalatçılarımızla sezon başında sabit fiyatlarla satış gerçekleştirilmiştir. Süs bitkileri ürünlerinde yurt dışı pazar paylarımızı koruyabilmek için, fahiş artan, uçak kargo bedelleri devletçe karşılanmalı, kara yolu nakliyesinde yaşanmakta olan hızlı maliyet artışları için ilave destek sağlanmalıdır."

Açıklamada, KDV oranının da yüzde 8'e düşürülmesinin talep edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sektörümüzün hasata hazır ürünlerini, özellikle yerel yönetimler ve zincir marketler başta olmak üzere kuruluşların satın alması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pazarlarda çiçek satışı da yasaklanmış durumdadır. Yaklaşan anneler günü de göz önüne alınarak üretici elindeki ürünleri en az maliyet fiyatına satmasına imkan sağlayacak pazarlama kanalları açılmalıdır. Böylece sektörün ayakta kalmasına katkı sağlarken diğer taraftan çiçek dağıtılan insanlarımıza mutluluk ve motivasyon desteği sağlanmış olacaktır. Örnekleri tüm Avrupa ülkelerinde uygulanmakta ve insanlar üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Açılacak tüm kamu ve yerel yönetim ihalelerinde yerli üretim bitkilerin kullanılması zorunlu tutulmalıdır. Ekim 2017'de yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile yapı ruhsat aşamasında peyzaj proje şartı yurt genelinde uygulanmalıdır. Böylelikle peyzaj ve süs bitkileri sektöründe artacak istihdam ve katma değer ile sektör daha da büyüyerek ihracata yönelik adımlarını daha kolay atacaktır."

Kaynak: AA

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