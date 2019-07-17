Sektör temsilcileri TÜİK konut satış istatistiklerini yorumladı

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) Çarşamba günü açıkladığı konut satış istatistiklerini verilerinin ardından sektör temsilcileri söz konusu gelişmeleri değerlendirdi.TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 azalarak 61 bin 335 adete geriledi. İpotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 84.6 azalarak 7 bin 319 adete inerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 11.9 oldu. Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 24.7 düşüşle 54 bin 36'ya indi.TÜİK'e göre ayrıca yabancılara yapılan konut satışları Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.5 artışla 2 bin 689 adete yükselirken, yabancılara yapılan konut satışları ayrıca yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.8 artışla toplam 19 bin 952 adete ulaştı.

"Yılın diğer yarısında da ekonomide doping etkisi yaratmaya devam edeceğiz"

TÜİK verisinin ardından Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gayrimenkul ve inşaat sektöründe son dönemde geliştirilen markalı konut projeleri yabancı yatırımcıların yüksek katma değer ve prestij beklentilerini aynı anda karşılıyor. Yabancı yatırımcılara ülkemize yatırım yapmalarını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin etkisiyle de satışlar, yabancı yatırımcıdan en büyük payı almayı sürdürüyor.

"TÜİK'in açıkladığı Haziran verilerindeki yabancı yatırımcı artışı, bunun bir kanıtı niteliğinde. Veriler, Haziran ayında yabancıya konut satışlarının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.5 artarak, 2 bin 689 rakamına ulaştığını gösteriyor. Yapılan yeni düzenlemeler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, yaz dönemini ülkemizde satın aldıkları konutlarda geçiriyorlar. Geçirdikleri zaman içerisinde de yaptıkları harcamalarla piyasalarda hareketlilik yaratıyorlar. "

"Yabancı yatırımcı oranındaki artışta, markalı konut üreticilerinin etkisi büyük"

Bahaş Holding CEO'su Abdüssamet Bahadır da yabancılara yapılan konut satışlarına dikkat çekerek, şu yorumu yaptı:

"TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı konut satış rakamlarına göre yabancı yatırımcı oranındaki artış, yüzde 30.5'e ulaştı. Türkiye'de yatırım ortamında yaşanan olumlu gelişmeler, sektöre yönelik yatırımları da tetikliyor. Gayrimenkul ve inşaat sektörüne yönelik yabancı yatırımcı talepleri, bu olumlu gidişatla paralel olarak ilerliyor. Özellikle yakın coğrafyamızda yer alan Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen taleplerde ciddi bir artış söz konusu. Bu ülkelerin yatırımcıları, kazançlı yatırım faktörünü çok önemseyerek, üst düzey konfor arayışına da cevap veren bir proje arayışı içinde giriyor. Dolayısıyla oturuma hazır ya da bitmek üzere olan projeleri tercih ediyor.

"Tüm bu unsurlar birleştiğinde, yabancı yatırımcı oranındaki artışta, markalı konut üreticilerinin prestij ve kazanç unsuruyla öne çıkan projelerinin etkisinin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Sektörümüz dolaylı olarak alt sektörlerini beslerken Türkiye ekonomisi için kritik önemde yer alan sektörleri de besleyen bir yapı kazandı. Sektörümüze yatırım yapan yabancı yatırımcılar, ülkemizde vatandaşlık hakkı edinerek yatırımlarını da ülkemize kaydırıyor. Sadece sektörün satış rakamlarını artırmıyor, yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında da olumlu bir etki yaratıyor."

"Yabancı ve gurbetçiler, yaz tatilini yatırıma dönüştürüyor"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, yabancılara yapılan konut satışlarındaki artışta yapımı tamamlanan markalı konut projelerinin etkili olduğuna dikkat çekerek verilerle ilgili şunları söyledi:

"İçerisinde bulunduğumuz yaz ayları dolayısıyla tatilini Türkiye'de geçirmeye gelen yabancı ve gurbetçilerin etkisiyle gayrimenkul ve inşaat sektöründe yabancı oranı artış yönlü ilerliyor. TÜİK'in açıkladığı haziran satış rakamlarına göre, yabancılara yapılan konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yaşanan yüzde 30.5'lik artışta, yapımı tamamlanan markalı konut projelerinin etkisi hayli yüksek. Yabancı yatırımcı, ülkemizde yaz tatilini yatırıma, yatırımını da oturuma dönüştürmeyi amaçlıyor. Yeni yatırım fırsatları arayıp, yeni iş olanakları yaratarak yaşamını ülkemizde devam ettiriyor."

"Yabancı yatırımcıdaki artış, 10 aylık artış zincirinin bir halkası"

Masar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmad Ghassan Altınawı da verilerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ekonominin kilit sektörleri arasında yer alan gayrimenkul ve inşaat sektörü, bu konumunu yabancı yatırımcı oranındaki artışla giderek daha da yükseltiyor. TÜİK'in açıkladığı Haziran satış rakamlarına göre geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre yaşanan yüzde 30.5'lik artış, son 10 aylık artış zincirinin bir halkasını temsil ediyor. Artış zincirine son altı ayda da yeni halkalar eklenmesiyle, yılsonunda Türkiye tarihinde görülmemiş oranları yakalayabiliriz." (Fotoğraflı)



Kaynak: DHA