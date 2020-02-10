Sektör Temsilcileri, Çukurova Isı'da Bir Araya Geldi !

10.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:40

1991 yılından buyana ısıtma sektörünün öncü markası olan Çukurova Isı, 15 Ocak'da düzenlenen İSİB ( İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ) Yönetim Kurulu Toplantısına ve aynı gün İSİB yönetim kurulu üyelerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen TOBB İklimlendirme Meclisi Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

İSİB Yönetim Kurulu toplantısı, Çukurova Isı'nın radyant ısıtma sistemlerinin AR-GE'sini ve imalatını gerçekleştirdiği Gebze'de ki fabrikasında düzenlendi. Çukurova Isı Yönetim Kurulu Üyesi Halis Ünlü'nün de yönetim kurulu üyesi olduğu İSİB, Ocak ayı yönetim kurulu toplantısında iklimlendirme sektörünün ihracatını geliştirme faaliyetlerini kapsamlı olarak değerlendirdi.

Toplantı, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Duruk önderliğinde Yönetim Kurulu Üyeleri; H. Önder Şahin, Levent Aydın, Zeki Özen, Halis Ünlü, Murad Bakanay, Ali Aktaş, Alper AVDEL, H. Turgut Salaçın ve Cem Savcı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Çukurova Isı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'a günün anısına hediye takdim edildi.

Çukurova Isı, İSİB yönetim kurulu toplantısının ardından TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) İklimlendirme Meclisi Çalıştayı'na da ev sahipliği yaptı. Çalıştay, İSİB Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği ) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ATASOY,MTMD ( Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği ) Başkanı

İbrahim Biner ve TTMD ( Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ) Yönetim Kurulu Üyesi Sarven Çilingiroğlu gibi sektörel STK temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan temsilciler, sektörün mevcut durumu, hedefleri ve bu kapsamda alınması gereken aksiyonlar hakkında görüş bildirdi.

Kaynak: Bültenler